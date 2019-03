John Isneri imeline 7:6

ATP edetabeli üheksas mees on kõik senipeetud kohtumised käimasoleval turniiril võitnud kahes setis. Kokku mänginud on ta seega 10 setti, nendest 7:6 võiduga on lõppenud koguni 9! Vaid üks sett lõppes seisuga 7:5, seda Albert Ramos-Vinolase vastu.