Lionel Messi: tunnen Cristiano Ronaldost puudust

«Cristiano? Ma tunnen temast Hispaanias puudust,» tõdes Messi intervjuus Argentina väljaandele FM Club 947. «Olenemata sellest, et oli raske vaadata, kuidas ta karikaid võidab. Ta võitles alati ning oleks hea, kui ta tuleks tagasi,» tunnistas 31-aastane argentiinlane oma pikaaegsest konkurendist rääkides.

Messi ja Ronaldo pidasid omavahel tuliseid lahinguid La Ligas üheksa järjestikku hooaega, kuni nüüdseks 34-aastane portugallane mullu suvel Itaaliasse kolis. «Mul on Juventuse vastu palju austust. Nad on suurepärane meeskond ning koos Ronaldoga veelgi enam,» rääkis Messi.

Nii Barcelona kui ka Juventus on seejuures endiselt konkurentsis ka Meistrite liigas. Kui Hispaania hiid läheb veerandfinaalis vastamisi Manchester Unitediga, siis Itaalia meeskonna teel seisab ees Amsterdami Ajax. Mõlemad peavad avamatši võõral väljakul ning need on kavas 10. aprillil.