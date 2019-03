PM Korsikal. Mäkinen rehvipurunemistest: võib-olla peaks mõtlema reeglite muutmisele

«Kahjuks lõhkus Ott rehvi, aga kui rallit laiemas pildis vaadata, on rehve päris palju katki läinud,» kommenteeris Mäkinen WRC+ otse-eetris. «Võib-olla peaks mõtlema reeglite muutmisele – meie kasutasime omal ajal rehve, mis ei purunenud nii kergesti. Sellised asjad ei aita ausale võitlusele kaasa. Kas see on meie spordile hea?» analüüsis ta.