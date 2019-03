Rapla sai finaalis tiitlikaitsjalt magusa revanši

Tasavägise avaveerandi järel haaras initsiatiivi Rapla naiskond, kes hingestatud mängu toel haaras korraks isegi 13-punktilise eduseisu. Teise mänguperioodi lõpus tegi OSK aga 8:0 vahespurdi ja vähendas poolajaks vahe kuuele punktile (26:32). OSK oli esimesel poolajal hädas visketabavusega – 38-st teelesaadetud viskest läbis korvirõnga vaid 9 (23%). Rapla tabas viskeid väljakult 37-protsendiliselt (12/32).

Kolmas veerandaeg kulges finaalile omaselt väga võitluslikult ja tasavägiselt. Mõlemad naiskonnad pressisid kaitses kõvasti ja õhus oli närvilisust. Kogenud OSK tegi parema neljandiku lõpu ja nõnda mindi otsustavale mänguperioodile vastu tiitlikaitsja minimaalses 45:44 eduseisus.

Rapla alustas viimast veerandit 6:0 vahespurdiga, millele järgnes omakorda Marie Roosalu ebasportlik viga. OSK kasutas vastaste eksimuse sajaprotsendiliselt ära – Heila Rosenfeldti tabavatele vabavisetele lisas kolm punkti kaare tagant Kadri Pärnpuu (50:50). Pärast vastastikuseid korve läks kuumaks Kristel Viljus Rapla naiskonnast, kes tõi järjest viis punkti ja viis oma naiskonna ette 57:52. Pika rabistamise peale suutis OSK aga mängu tagasi tulla ja Heila Rosenfeldti tabavad vabavisked vähendasid vahe taas minimaalseks (58:57). Teisel pool vastas aga kaugviskega Brit Aller (61:57). Pärast paari luhtaläinud rünnakut läks taaskord joonele Rosenfeldt, kes tabas kahest ühe (61:58). Lõppskoori 63:58 vormistas Kristel Viljus vabaviskejoonelt.

Payless Rapla naiskonna peatreener Viljo Sinikas sõnas mängujärgses intervjuus, et võidu tõi hea häälestumine. «Emotsioon võitis täna. Meil oli eile trenn, kus vaatasime mõned asjad üle ja naised särasid väljakul. Ütlesin täna enne mängu, et kui te mängite samamoodi nagu eile trennis, siis on võimalus võit ära võtta.»

Otsustaval hetkel nelja veaga naiskonna kapteni Kristel Viljusi mängu usaldanud treener pani otsusesga täkkesse: «Võtsin sellega riski, aga ta pani mõned hullud visked ära ja tõmbas emotsiooni üles. Ma olen väga tänulik ka Rapla fännidele, kes kohale tulid ja kõvasti lärmi tegid. Mängisime täna nagu kodusaalis,» rõõmustas Sinikas.

OSK-i naiskonna kapteni Kaili Kukumägi sõnul oli tänavune hooaeg üks viimaste aegade raskemaid. «Meil oli sel hooajal palju vigastusi ja haigestumisi, mis tegid hooaja pingeliseks. Samas on hea meel, et noored tulevad peale. Kergelt me seda võitu neile täna aga ei andnud.»

Mis on OSK-i naiskonna edasised plaanid? «Tuleme endiselt kokku ja üritame BC Kalev/Cramo saavutust korrata ja 10 Eesti meistrivõistluste kulda võita. Kolm on olemas, seitset on veel vaja!»