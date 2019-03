Valus mälestus sundis M-Spordi WRC-tiimi kogu öö rassima

30-aastane britt, kelle WRC-karjääri ainus rallivõit pärineb seni 2017. aastast, mil ta võidutses kodustel Walesi teedel, on kaks katset enne Korsika ralli lõppu Neuville’ist 4,5 sekundi kaugusel. Seejuures loovutas Evans liidrikoha eile sõidetud viimasel 12. kiiruskatsel (47,18 km), kui ta kaotas katsevõidu teeninud belglasele koguni 16 sekundiga.

Mäletatavasti pidasid Evans ja Neuville omavahel armutut võitlust ka 2017. aasta Argentina rallil, kus tõusis viimaks poodiumi kõrgeimale astmele kõigest 0,7-sekundilise eduga belglane.

M-Spordi peainsener Chris Williams tunnistas eile õhtul Autospordile, et meeskond töötab kogu öö, et toonane napp kaotus seekord tasa teha. Selle saavutamiseks võetakse isegi mittevajalikud osad Ford Fiesta WRC-masinast välja, et auto vähem kaaluks.

«Oleme teinud kõik, mis meie võimuses on,» rääkis Williams Autospordile. «Oleme paigaldanud uued pidurid, uued summutid ning kõik muu. Mootoriga ning šassiiga (auto kanderaamistik koos mehhanismidega – toim) tegelevad mehed täna ei maga. Võtame autost kõik ebavajaliku välja. Tegutseme piiri peal,» kirjeldas ta.

Evans tunnistas ise, et ta ei mõista, kuidas kaotas eilsel viimasel mammutkatsel Neuville’ile niivõrd palju aega, kuid lisas, et tänased kaks kiiruskatset talle sobivad. «Mulle meeldivad need, see on nagu Iirimaal – need sobivad mulle,» tunnistas Evans.

Pühapäevase võistluspäeva avab algusega kell 10.45 Eesti aja järgi 31,85 km pikkune 13. kiiruskatse, millele järgneb Korsika ralli viimasena sõidetav punktikatse (19,34 km), mida on võimalik otseülekande vahendusel jälgida nii Postimehe kui ka Kanal 12 vahendusel.

M-Spordi tiimipealiku Rick Milleneri sõnul on tänane avakatse otsustava tähtsusega. «Ta (Evans – toim) peab sealt Thierry käest aega tagasi saama. Thierry teab, et Elfyn on temast sel rallil kiirem olnud ning ta võib seda homme (täna – toim) korrata,» sõnas Millener. «Me pole näinud niivõrd palju vaeva selleks, et tulla teiseks. Me tahame, et ta annaks endast kõik ning võidaks. Teame, et ta saab sellega hakkama,» seadis ta Evansile kindla eesmärgi.

30-aastase Evansi senine parim hooaeg pärineb 2017. aastast, kui ta kuulus M-Spordi ridadesse koos nüüdseks kuuekordse maailmameistri Sebastien Ogier' ja Ott Tänakuga. Toona lõpetas ta hooaja Walesi ralli võidu ning kokkuvõttes viienda kohaga (128 punkti).

Korsika MM-ralli üldseis pühapäevase võistluspäeva eel: