PM Korsikal. Neuville sülle kukkunud rallivõidust: Evans vääris seda rohkem

Neuville asus MM-sarja juhtima, möödudes nii Ott Tänakust kui Sebastien Ogier’st. Tõsi, kolm tiitlinõudlejat mahuvad pärast neljandat etappi vaid viie punkti sisse (Neuville 82, Ogier 80, Tänak 77). «MM-sarjas on seis väga põnev. Loodame Argentinas vihmale, sest see aitaks meid kõvasti. Aga kuiva ilmaga on (esimese) stardipositsiooni tõttu meil raske MM-sarjas edu hoida,» ütles Neuville.