Kristjan Ilves: kui arvad, et enam kehvemaks ei saa minna, siis saab alati

«Täit vastust ei ole isegi veel saanud. Tegelikult oleme ju igasugused testid, tervislikud uuringud ära teinud ja ei tulnud sealt välja mingit suurt ülekoormust. Ma ise lihtsalt kaldun arvama, et see sügisene vahetu ettevalmistus sai endale millegagi ikka liiga tehtud,» rääkis Ilves ERRile antud intervjuus .

«Number üks on see, et kui sa arvad, et enam kehvemaks ei saa minna, siis saab alati.»