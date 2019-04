Norra suusatamist räsib kodusõda. Pooled noorsportlased kasutavad keelatud võtteid

Norra ühe suurema päevalehe Dagbladet ajakirjanik Esten O. Säther kirjutas laupäeval, et sealne suusaliit testis Hovedlandsrennet-nimelisel võistlusel 48 osaleja suuski. Tegemist on noorteklassis olulise jõuprooviga, kus tänavu lõi kaasa umbes 800 suusatajat vanuses 15-16.

Säther kirjutab, et «fluori pruukimine on selge pettus, milles ei saa süüdistada noori sportlasi, vaid nende auahneid lapsevanemaid.» Ta leidis, et nüüd on viimane aeg kõigil pea liiva alt välja tõsta ja probleemile lahendus leida.