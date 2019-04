Ebaõnnesõdur Leclerc: olin kindel, et mootor lendab õhku

«Kui aus olen, siis arvasin, et mootor lendab viimastel ringidel õhku,» sõnas Leclerc portaalile Autosport. «See ei läinud nii ja me lõpetasime siiski kolmandal kohal, aga kaotasime ootamatult jõudu. Ma sain olukorra natuke paremaks, kuid probleem ei kadunud. Selle kohta polnud mingeid märke, et midagi oleks valesti,» kommenteeris 21-aastane Leclerc.

«Kogu nädalavahetusel oli palju positiivseid asju, mida siit kaasa võtta,» märkis Leclerc. «Pärast Austraaliat, kus me olime esimestest üsna kaugel, arvan, et oleme leidnud hea tempo. Me tulime siia hea autoga, kõik oli positiivne ja tiim näitas, et on teinud suurepärast tööd,» lisas ta.