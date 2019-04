Vettel lahkub kuninglikust vormelisarjast?

«Ma olen kindel, et ma tahan siin sõita sel ja ka järgmisel aastal. Seejärel ma ei tea, mis juhtub sarja reeglitega,» sõnas Sunday Timesile sakslane, kes märkis, et ei pea iga hinna eest vormel 1 sarjas sõitma.

Vetteli hinnangul on suurim probleem, et sarja uued omanikud liiguvad aina rohkem selle poole, et esikohal oleks sõu ja äri, mitte sport.