Võrkpalli rahvusmeeskond alustab koondisesuve noorendatud koosseisuga, nimekirjas ka Hindrek Pulk

Koondis alustab ettevalmistust 6. mail, mil kogunetakse Rakveres toimuvaks treeninglaagriks. Sinna tuleb 17 mängijat. Koondise põhituumiku mängijatest saavad pärast klubihooaega pikemalt puhata kapten Kert Toobal, Oliver Venno, Renee Teppan, Robert Täht, Ardo Kreek ja Rait Rikberg, kes liituvad meeskonnaga 31. mail.

Rahvusmeeskonna peatreener Gheorghe Crețu ootab huviga just nooremate mängijate nägemist. «Tuleb väga pikk suvi ja tahan, et põhimehed oleksid kõige tähtsamatel mängudel tippvormis, nii Kuldliiga finaalturniiril kui ka muidugi EMil. Nad on ilma pausideta mitu aastat pärast pikka klubihooaega terve suve rakkes olnud ja ära teeninud väikese puhkuse. Seekordse süsteemi teine pool on saada eelmisel suvel töös olnud B-koondise meeste arengust ülevaade ning anda neile võimalus mängupraktikat saada ka tipptiimide vastu,» rääkis peatreener.

Lisaks noorematele meestele on nimekirjas ka koduse võrkpalli säravaim mängija Hindrek Pulk. «Ootan huviga, kuidas tema koondises hakkama saab. Tal on Eesti võrkpallis küljes nii-öelda võitja ja mängude otsustaja maine – kus iganes Pulk mängib, seda meeskonda ka edu saadab. Ta on nüüd juba kogenum ja usun, et Pulgast on koondisele palju kasu,» rääkis Crețu. «Lisaks ootan huviga noorte sidemängijate Markkus Keele ja Robert Viiberi nägemist, mõlemad tegid korralikud klubihooajad ja usun, et nad on palju enesekindlamad ja saavad end näidata ning vastutust kanda.»

«Mitu meest on uutest tulijatest juba koondiseringis olnud, aga seni teises rollis. Nüüd tuleb väljakul olla ka tipptiimide vastu. Ees ootab palju tööd, aga usun, et kõik tahavad areneda ja end näidata. Meie treeneritena püüame luua kõigile võimaluse end näidata, näiteks rääkisin Hispaania koondise peatreeneriga, et saaksime pärast ametlikku kohtumist veel ühe sõprusmängu pidada,» lisas peatreener.

Eesti meeskond kuulub Kuldliiga B-alagruppi koos Hollandi, Hispaania ja Horvaatiaga. 25. mail peetakse esimene kohtumine Euroopa Kuldliigas, kui võõrsil mängitakse Hispaaniaga. 29. mail kohtutakse samuti võõrsil Horvaatiaga, seejärel liigub koondis Tartusse, kus peetakse 2. juunil Tartu Ülikooli spordihoones esimene kodumäng Hollandi vastu. 8. juunil kohtutakse samuti Tartus Horvaatiaga, 12. juunil mängitakse võõrsil Hollandiga ja alagrupiturniir lõpeb 15. juunil kodusaalis Hispaania vastu. Tartus toimuvatele mängudele saab pileteid osta SIIT.

Finaalturniirile pääseb iga alagrupi võitja ning koha nelja seas tagab ka korraldaja ehk Eesti meeskonnal on koht nelja seas olemas.

Alates 17. juunist treenitakse Tallinnas Saku Suurhallis, kus toimub 21.–22. juunil Kuldliiga finaalturniir. Edu korral jätkatakse mängudega Challenger Cupil, et püüda pääsu Rahvuste liigasse. Suve teise poole tippsündmuseks on septembris toimuv Euroopa meistrivõistluste finaalturniir.

Rahvusmeeskonna kandidaadid:

Sidemängijad: Kert Toobal (Lubini Cuprum, Poola), Markkus Keel (SK Posojilnica Aich/Dob, Austria), Robert Viiber (Odolena Voda, Tšehhi), Andres Toobal (klubita), Renet Vanker (Selver Tallinn).

Diagonaalründajad: Renee Teppan (Belchatowi Skra, Poola), Oliver Venno (Istanbuli Galatasaray, Türgi), Hindrek Pulk (Bigbank Tartu), Timo Tammemaa (Maaseiki Greenyard, Belgia; Tammemaa tegutseb diagonaalründaja kohal kuni 31. maini).

Nurgaründajad: Robert Täht (Izmiri Arkas Spor, Türgi), Andrus Raadik (Savo Volley, Soome), Kevin Saar (Luzerni Volley, Šveits), Rauno Tamme (Saaremaa VK), Kristo Kollo (VBC Mondovi, Itaalia), Märt Tammearu (Bigbank Tartu).

Temporündajad: Ardo Kreek (Pariisi Volley, Prantsusmaa), Andri Aganits (Maaseiki Greenyard, Belgia), Mart Naaber (Bigbank Tartu), Mihkel Varblane (Selver Tallinn), Henri Treial (VBC Mondovi, Itaalia), Timo Tammemaa (Maaseiki Greenyard, Belgia).

Liberod: Rait Rikberg (Bigbank Tartu), Silver Maar (Pärnu VK), Stefan Kaibald (Bigbank Tartu).