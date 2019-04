Rattalegend Wiggins: Froome on vaatamata raskustele Tour de France`l favoriit

Froome võib maikuus toimuva Giro d`Italia vahele jätta, vaatamata sellele, et tal on tuuril tiitel kaitsta. Selle asemel pühendub ta ettevalmistusele Tour de France`ks. Seda eelkõige viienda võidu nimel, lootuses liituda selliste surematute jalgrattaspordi suurnimedega nagu Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault and Miguel Indurain.

2019. aasta ei ole 33-aastasel Froome`il seni just parimate killast. Ta kukkus Kolumbia velotuuri teisel etapil veebruaris, seejärel oli osaline massikukkumises Kataloonia velotuuril. Järgmisel võidusõidul kaotas ta noorele meeskonnakaaslasele Egan Bernalile pooleteist tunniga. Bernan lõpetas poodiumil.

«Ma ei usu, et ta liialt muretseb,» ütles Wiggins. «Ta on vana rebane. Pole mingit tähtsust, mida meie mõtleme või räägime tema hetkevormist või spekuleerime tema seisundi üle. Ma usun, et Chrisi vaimne tugevus ja enesekindlus ning Bernali saavutused annavad talle hoopis lisaimpulsi.»