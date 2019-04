Nurmagomedov: McGregor on nagu armukade naine

Habib Nurmagomedov ei usu, et Conor McGregor tõepoolest tippspordist loobunud on. Eelmisel nädalal teatas iirlane, et ta loobub MMA-st igaveseks. Kuid Nurmagomedov, kes möödunud aasta oktoobris UFC kergekaalu tiitlimatšis Iiri tähe pikali lõi, arvab, et see kõik on üks suur mull.