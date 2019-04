Estonian Grand Prix 2019 toob Pärnusse ringrajatipud

29.-30. juunil toimub juba kuuendat korda Baltimaade suurim rahvusvaheline autode ringrajavõistlus Estonian Grand Prix 2019. Tegemist on nii Põhja-Euroopa, Soome, Baltimaade kui Eesti meistrivõistluste etapiga.

Osalejaid on oodata vähemalt 8 riigist ning starti asub üle 160 võidusõitja. Võistlusele lisavad põnevust kaks motoringraja tippklassi – Superbike ja Superstock 600–, kuid kindlasti pakuvad kaasaelamist ka kõige nooremad sõitjad klassis Mini GP-100.

Estonian Grand Prix toetajad on EAS, Kultuuriministeerium, AS Postimees Grupp, Husqvarna Eesti, Pärnu linn, Tallink, Henkell, Fremax, Mariine Auto – Peugeot, Pere Optika - Motopere prillipood, Jazz Pesulad, AS Toode, Cramo Eesti ja Skamet.