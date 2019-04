Walesi MM-rallit ähvardab täiesti ootamatul põhjusel ärajäämine

Nimelt on Suurbritannias levimas seenhaigus, mis kahjustab karmilt sealseid lehiseid. Haigus on olud seal juba üle kümne aasta, kuid sel aastal on Walesi ralli katsete ümbruses olnud ala antud haigusega küllaltki karmilt levinud ning ainsaks võimaluseks haigust piirata on haigeid puid maha raiuda.

Kohalik loodusressursside amet (RNW) teeb kõik endast oleneva, et olukorda kontrolli all hoida ning ühtlasi tehakse koostööd ka ralli korraldajatega. Probleem on aga selles, et rallil katstena kasutatavad teed on vajalikud langetatud puude väljaveoks ning rasked masinad lõhuvad lihtsalt teed nii ära, et neid pole võimalik ralli ajaks taastada.

«Haigus on kiiresti levimas, peame tegema suurtel aladel lageraiet. Anname endast parima, et haigusele piir panna. Töötame ühtlasi ka koos ralli korraldajatega, aga me ei saa hetkel lubada, et raietööd rallit segama ei hakka,» rääkis RNW kõneisik Autospordile.