Täanases Postimehe spordiuudiste magasinis «Spordireporter» keskendume koduse võrkpalli meistrivõistluste finaalseeriale, räägime Eesti jalgpalli koondise kapteni Ragnar Klavani come back mängust Itaalia Serie A-s. Samuti on põhjust peatuda golfi legendi Tiger Woodsi taaskordsel suurvõidul ning kiigata vormel-1 maailma.