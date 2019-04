Manchester United plaanib suvisel üleminekuperioodil suuri kulutusi

Nimelt on Solskjaer soovimas suvel meeskonda juurde tuua kogunisti viite uut mängijat, kes lähevad meeskonnale päris kalliks maksma. Samas on selge, et päris suur seltskond mängijaid on Unitedist ilmselt ka lahkumas.

Unitedi esimene suur sihtmärk on Inglismaa nooruk Jadon Sancho, kes on sel hooajal Borussia Dortmundis tõeliselt särama löönud. United peab tema eest aga välja käima ilmselt üle 100 miljoni euro. Siinkohal tasuks mainida, et Saksamaa klubi ostis Sancho hooaja alguses Manchester City'st vaid viie miljoni euroga.

Lisaks Sanchole on United soovimas oma meeskonnas näha kahte tipptasemel kaitsjat – Madridi Reali raudvara Raphael Varane'i ning Napoli keskkaitsjat Kalido Koulibalyt. Lisaks neile on United jälgimas ka Aaron Wan-Biassakat, Devlan Rice'i ning Saul Niguez'i.