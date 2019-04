Kullo Kender jõudis Göteborgis auhindadele

Kender lausus enne sõidu algust, et on seni oma hobustega väga rahul. «Tundub, et nad tunnetavad samamoodi, et tegemist on tähtsa võistlusega ja mul areenil tunne, et nad pingutavad rohkem ja tahavad väga hüpata.» Ise läks ratsanik suurele sõidule vastu ootusärevuses. «Tahan väga kogeda seda fiilingut võistelda selle suurepärase publiku ees.»