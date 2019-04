Manchester City ründestaar Sterling tegi koolilastelele vinge kingituse

Lisaks sellele on Sterling valmis lastega enne kohtumist toimuval treeningul ka kokku saama. Antud õpilased käivad Ark Elvini nimelises Akadeemias, kus Sterling samuti oma kooliaastad veetis.

Sterling, kes on sel hooajal olnud Manchester Citys asendamatu mängija 19 väravaga, on ka varasemalt silma paistnud sellega, et ta toetab heategevust.