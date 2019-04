Kergeatleedid kohanevad uuenduste ja teadmatusega

Kergejõustiklased valmistuvad peagi algavaks hooajaks, kuid paratamatult on neil juba mõtteis ka aasta 2020. Peamiselt seostub see Tokyo olümpiaga, aga ka Teemantliigaga. Kuna rahvusvaheline alaliit (IAAF) on mängureegleid pidevalt muutnud, peavad sportlased kõige uuega (ja ka segasega) harjuma.