Rammo endiselt eestlastest parim

Laser klassides toimus eile teine finaalsõitude päev. Hetkel, kui on peetud kaheksa sõitu, on üldarvestuses eestlaste esinumbriks endiselt Karl-Martin Rammo. Kolmapäevaga võrreldes on Rammo ühe koha võrra kukkunud ning lõpetas eilse päeva 28. kohal. Tema kahe sõidu tulemused olid vastavalt 30. ja 42. koht.

«Täna (eile - toim) oli päev, kus mul asjad ei klappinud. Stardid olid kehvad ja ülejäänud sõit oli kui tagaajamismäng. Kahjuks osades olukordades jäi ka õnnest puudu, mis teeb kokkuvõttes kõige kõrgemate kohtade pärast mängimise keeruliseks. Õnneks olen algusest peale arvestanud, et tegu on minu jaoks Euroopa hooaja algusega, kuhu tulin eelnevate treeninguteta võistlema. Seetõttu oleks filigraanset esitust ka üsna naiivne loota. Step by step homme edasi,» hoiab Rammo allesjäänud võistluse osas optimsitlikku meelt.