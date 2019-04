NBA otsepilt: kas play-off kohal olev Oklahoma suudab Minnesota alistada?

Oklahoma on hetkel kinni play-off kohas, olles võitnud 46 kohtumist ning kaotanud 33, samas kui Minnesota meeskond on kogunud 36 võitu ning 43 kaotust. Mõlemad meeskonnad on kaks viimast kohtumist võitnud.



Kuigi märgid näitavad, et Oklahoma peaks olema tänasel mängul selge favoriit, siis samas on suutnud Minnesota võita viimased kolm klubide omavahelist kohtumist. Viimati oli Minnesota Oklahomast üle 131:120.