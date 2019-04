Edasipääsu nimel võitlev Kalev/Cramo võõrustab Venemaa tippklubi

Eesti esiklubi võitis märtsis neljast mängust kolm ning hoiab aprilli teise nädala alguses 10 võidu ja 11 kaotusega kaheksandat kohta. Meie põhikonkurent Saraatovi Avtodor sai eelmisel kuul viiest mängust vaid kaks võitu ning langes 9 võidu ja 13 kaotusega meie seljataha, üheksandale positsioonile. Põhiturniiri lõpuni on Kalevil jäänud viis ja Avtodoril neli mängu.

Sarnaselt Kalevile on idaliigas heas hoos ka meie teisipäevane vastane Unics, kes alistas eelmisel esmaspäeval võõrsil üllatuslikult 83:73 Moskva CSKA. Unicsi skooritegemine jagus nimetatud kohtumises väga ühtlaselt: Jamar Smith viskas 15 ning Melvin Ejim ja Maurice Ndour 13 punkti. Kui CSKA (20-4) on põhiturniiri võidu sisuliselt juba kindlustanud, siis Unics paikneb tabelis nende järel teisel kohal 17 võidu ja 4 kaotusega.

Kalevi ja Unicsi kohtumises on kõik eeldused põnevaks etenduseks justkui loodud. Esiteks on Donaldas Kairys peatreenerina tõestanud oma väärtust tihti just Euroopa tippudega kohtudes, teiseks kujunes meeskondade tänavune esimene omavaheline mäng tõeliseks põnevuslahinguks. Unics võitis jaanuari keskel Kaasanis peetud mängu 76:74, seejuures oli Martin Dorbekul kohtumise viimastel sekunditel võimalik kaugviskega mäng kalevlaste kasuks pöörata.