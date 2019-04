Otseblogi: Kalev/Cramo juhib avapoolaja järel hooaja tähtsaimat mängu 14 punktiga

Enne mängu:

«Tegemist on võistluse debüüthooajaga ja suurendab see kõigi finaalturniiri osalejate võidusoovi veelgi. Kindlasti näeme väga põnevaid mänge. Meie mehed on tahtmist täis,» rõhutas nädala keskel Postimehele Kalevi peatreener Donaldas Kairys.

Saatuse tahtel kohtub Kalev reedel kell 20 algavas poolfinaalis tänavuse igirivaali Riia VEFiga. Kahel korral on kokku mindud kodu- ja veel kahel puhul VTB Ühisliigas. Kuidas Kalev ka püüdnud pole, ühelgi neljast katsest pole võitu veel kätte saadud.

Kalevi ja VEFi mängud hooajal 2018/19: 31. oktoobril 74:82 (Riias, VTB) 22. novembril 82:91 (Tallinnas, Eesti-Läti) 9. jaanuaril 66:84 (Riias, Eesti-Läti) 4. veebruaril 75:85 (Tallinnas, VTB)

Kas nüüd, viiendal korral suudetakse needus murda? Kairyse sõnul on tähtis asjaolu, et lõpuks ometi astutakse VEFile vastu parimas koosseisus. «Neljal eelmisel korral oli alati keegi puudu. Ka viimastel nädalatel on paljusid mehi kimbutanud väikesed vigastused, aga oleme suutnud need välja ravida. Märksõnad olid roteerimine, taastumine. Kellele oli vaja puhkust anda, need Tartuga peetud veerandfinaalmängudes seda ka said,» lausus pealik.

Seeria avakohtumises anti puhkepäev Branko Mirkovicile ja Arnett Moultriele, teises mängus Kristjan Kangurile ja Chavaughn Lewisele.

Tõsi, sarnaselt Kaleviga on hooaja jooksul ridu täiendanud ka VEF, kel on ette näidata rohkemgi muutusi. Ent nüüd, kevadeks, on peatreener Janis Gailitis saanud mängumasina korralikult nurruma, mida tõestab tabeli põhjast play-off’i konkurentsi tõusmine VTB liigas.

«Nii meie kui ka VEFi vormikõver on tõusnud,» hindas Kairys. «Kindlasti tuleb meie vahel nüüd hooaja tähtsaim ja väga võimalik, et ka huvitavaim matš. Neljast eelmisest mängust kolm olid tasavägised ja võinuks kukkuda mõlemale poole – meile said saatuslikuks viimase paari-kolme-nelja minuti otsused. Oleme saavutanud hea vormi ja püüame jätkata edu toonud mudeliga.»

Kalev on senised mängud kaotanud VEFile 8, 9, 10 ja 18 punktiga. VTB liigas võitsid riialased vahepeal viis mängu järjest, ent kahes viimases kohtumises takerdusid (võõrsil Nižni Novgorodiga 83:93 ja kodus Kaasani Unicsiga 52:82). Kalev on ses sarjas võitnud viimasest kuuest mängust neli ja visanud regulaarselt üle saja punkti.

Lauavõitluses otsustab tahtmine

Kalevi treeneritebrigaad teab suurepäraselt, et VEFi suuremad trumbid on kolmepunktivisked ja lauavõitlus. «Me ei tohi lasta neil kolmeseid visata nii, nagu nad on varem saanud meie vastu teha. Lauavõitluses on aga kõige tähtsam tahtmine. Kes rohkem tahab, see need pallid ka kätte saab. Eelnevalt tuleb muidugi kaitses õigesti tegutseda ja paikneda, saada lauavõitluseks sobivad positsioonid,» selgitas Kairys.

Juhendajat rõõmustab asjaolu, et ta sai Tartu Ülikooliga peetud veerandfinaalmängudes kõigile hoolealustele piisavalt mänguaega anda ja nood õigustasid usaldust. «Mõni mees on saanud rohkem mänguaega VTB, teine Eesti-Läti liigas. Nüüd mängisid kõik oma koha välja ja näitasid, et on finaalturniiriks valmis.»