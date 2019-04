Postimehe aruanne: VEF leidis Kalevi konnasilmad halastamatult üles

See tähendas, et Kalev/Cramo kaotas sel hooajal VEFile kõik viis omavahelist kohtumist. Seejuures võideti täna poolaeg 47:33, kuid viimasel kahekümnel minutil jäädi alla 33:57... Postimees annab Rocca al Marest ülevaate, miks Läti pealinna esiklubi Kalevile võitmatuks jäi.

Kalevi teise poolaja ärakukkumine näitas paraku, et tõelise play-off-mängu pingele ei peetud vastu. VEFi täpsusküttide käsi omakorda värises esimesel poolajal, mil tabati 31 viskest kõigest 8. Pärast suurt vaheaega vahetati aga rollid.

Moultrieta pole Kalevi rünnak see õige. Kalev on saavutanud hea mänguvormi, mida tõestab kuuest viimasest VTB liiga mängust saavutatud neli võitu. Nüüd oldi esimesel poolajal teatud perioodidel küll VEFi vastu raskustes, kuid sellest ei lastud end häirida ja aeti oma rida edasi. Parim tõestus saabus poolaja lõpus, kus järjekindla surve tulemusena suurendati suureks vaheajaks edu 14 punktile.