Hannes Soomer: tunne oli hea ja see on sageli suurem tõde, kui stopperi näidatud aeg

«Tunne oli hea, oleme seadistusega üsna lähedal sellele, milline mu mootorratas oli Tais, kus tsikkel üldiselt töötas väga hästi,» ütles Hannes Soomer tänase päeva kokkuvõtteks. Tänaste treeningute eesmärgiks oli liikuda vedrustuse seadistuses Tais tehtud muudatustele võimalikult lähedale ning see ka õnnestus ja toimis.

„Esimese treeningu aeg oli liidritest küll ligi kaks sekundit aeglasem, kuid mu tunne oli hea ja see on sageli suurem tõde, kui stopperi näidatud aeg. Sõitsime esimese treeningu ka ainult ühe rehviga. Teises treeningus, kui sadas, me suuri riske võtma ei hakanud, kuid tundsin ka siis end mootorratta seljas mugavalt. Homme anname seadistusele veel viimase lihvi.»