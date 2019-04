Kender pääses MK-finaali lõppvõistlusele

Tänane võistlus kujunes tõeliselt dramaatiliseks ja üllatuste rohkeks. Eilne esiviisik, sealhulgas maailma esinumber Steve Guerdat ja ka tiitlikaitsja Beeze Madden põrusid ning see lõi kaardid finaali punktiarvestuses segamini. Kokku oli võistlustules 32 võistluspaari, kellest pühapäevasesse lõppvooru said lõpuks edasi 28.

Kullo Kender ning Artas startisid numbri all 7. Kender ja talle treenerina abiks olev Hanno Ellermann olid enne võistlust oma plaanide ja mõtete osas suhteliselt kidakeelsed. Koos vaadati üle rada, kus hulk takistusi olid pandud triiki üles ehk 160 cm ja pandi paika sõiduplaan. Eilne sooritus põhjalikult läbi analüüsitud, mindi täna võistlusele vastu uute mõtetega. „Tänane rada on kindlasti tehnilisem ja kõrgem, aga arvan, et Kullole jääb sõidurütm samaks, mis eile, sest see sobib Artasele,“ rääkis Ellermann.