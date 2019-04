Fernando Alonso: olen maailma parim sõitja

37-aastasest hispaanlasest võib järgmisel kuul saada teine sõitja läbi aegade, kes jõudnud kolmikduublini maailma mootorispordi ajaloos. Selleks peab ta võitma Indianapolis 500 võidusõidu. Kolmikduubel hõlmab Indianapolis 500, Le Mansi 24 tunni sõidu ja F1 Monaco GP triumfi. Ainsana on selle saavutusega hakkama saanud britt Graham Hill.

Le Mansi 24 tunni sõidu võitis Alonso eelmisel aastal ning Monaco vormel 1 etapil triumfeeris ta aastatel 2006 ja 2007. Küsimusele, mis motiveerib Alonsot jätkama, vastas legend: «Et olla maailma parim sõitja – arvan, et seda ma ka olen.»

Ta jätkas: «Me kõik arvame, et oleme maailma parimad, aga seda on keeruline tõestada, eriti vormel 1 sarjas, kui pole hooajal õiget paketti. Olen vormel 1 sarjas olnud aastate jooksul konkurentsivõimeline. Õnneks piisavalt, et tulla ka maailmameistriks. Minu eelmine hooaeg oli ilmselt kõige tugevam, sest edestasin meeskonnakaaslast (McLarenis Stoffel Vandoorne’iga – toim) igas kvalifikatsioonis. Ma pole karjääri jooksul seda kunagi teinud.»