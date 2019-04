Toto Wolff ülistas Charles Leclerci

«Ma arvan, et näeme Leclerci näol noort maailmameistrit,» sõnas Wolff pärast Bahreini etappi ajakirjanikele, kirjutab portaal PlanetF1.com. «Ta oli kiireim mees kõige kiirema autoga. Teda tabas autospordi julm saatus, mis oli meie õnn. Oleme alati arvanud, et ta on meile ohtlik. Ta on suurepärases autos ning tal on suurepärased oskused ja iseloom,» lisas ta.