Marca: Hazard tegi Realiga megadiili

Marca teatab, et leping on sõlmitud ning üksikutes detaildes lepitakse kokku lähipäevil. 28-aastase Belgia ääreründaja siirdub kuueks aastaks sõlmitud kontrahti alusel Hispaaniasse koheselt pärast hooaja lõppu.

Hazard on varem juba teatanud valmisolekust Londonist Madridi kolida. Kui Chelsea belglase ülemineku kinnitab, siis Reali peatreener Zinedine Zidane’i järgmine sihtmärk on Manchester Unitedi keskväljamootor Paul Pogba. See tundub aga juba tunduvalt raskem ettevõtmine olevat, sest vähemalt hetkel pole United prantslasest loobumisest huvitatud.