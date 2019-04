Tiitlinõudleja Bayern lõi rekordostu silme all Dortmundile viis vastuseta väravat

Avapoolajal said veel jala valgeks nii Javi Martinez (41.) kui ka Serge Gnabry (43.). Ent see polnud veel – võimsa lõpu kogu väravasajule pani kõigest minut enne normaalaja lõppu taas Lewandowski, kes tõusis ühtlasi kõigi aegade resultatiivseimaks mängijaks Bayerni ja Dortmundi omavahelistes kohtumistes. Poolaka arvele kuulub nüüd 15 väravat (neist üks tabamus Dortmundi ridades – toim), mida on ühe võrra rohkem kui legendaarsel Gerd Mülleril.