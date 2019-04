Zidane Bale’i tulevikust: ma ei ütle, mis juhtub

Bale alustas laupäevast liigamängu Eibari vastu algkoosseisus ja Zidane võttis ta puhkama umbes veerand tundi enne lõpuvilet. 25-aastane waleslane on sel hooajal käinud platsil 25 liigamängus, neist 19 on ta kuulunud algkoosseisu. Tema jätkamine Realis on erinevatel põhjustel küsimärgi all.