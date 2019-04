Kullo Kender lõpetas MK-finaali 25. kohal

MK-finaali III osavõistlus koosnes kahest voorust, kus teise vooru pääses võistlema 20 esimese vooru parimat. Takistuste kõrgus mõlemas voorus oli kuni 160 cm ja rajad olid võistlusele kohaselt tehnilised ning rasked.

Kender ja Artas startisid teisena. Kohe esimese tõkke ees saadi kirja tõrge, tundus nagu ei saanud hobune ja ratsanik üksteisest aru. Teisel katsel saadi kenasti üle. Kuigi karistuspunkte kogunes rohkelt (seda ka just ületatud normiaja tõttu), siis hüppas hobune tegelikult väga hästi just raja raskemates kohtades, nagu süsteemid ja suured okserid. Üks viga tehti takistusel 10, mis oli veekraaviga lattaed, kus põrus ka nii mõnigi favoriit.

Kender sõnas, et eelkõige läks ta tegema oma sõitu. „Tõkked olid kõrged, aga tuleb välja, et Artas jaksab neid hüpata küll. Ka tänases tulime ju süsteemidest kenasti puhtalt üle. Enne esimest takistust lugesin ise hobust valesti, oleksin pidanud teda rohkem edasi ajama. Edasi tuli päris hästi. Võistlusega jäin kokkuvõttes rahule, finaalis on käidud ja tulemus kirja saadud,“ sõnas sportlane.

Ka Kenderile treenerina abiks olnud Hanno Ellermann ütles, et tänane võistlus tuli paaril palju paremini välja, kui eelmine sõit. „Kui seda seisma jäämist poleks olnud ja üks otsus rajal oleks teisiti tehtud, oleks olnud juba päris hea tulemus. See, et eelmisel korral sõit natuke lagunes, on normaalne, sest paar hüppas selliseid radu esimest korda. Liiga palju hobuselt kohe tahta ei saa. Arvan, et mõlemale oli see super kogemus ja uuele hooajale võib julgelt vastu minna,“ kommenteeris Ellermann.

Esimeses voorus suutis vigadeta raja läbida vaid 5 võistluspaari ja teise vooru mindi vastu sellises paremusjärjestuses: juhtis Steve Guerdat (Šveits) hobusel Alamo, teine Martin Fuchs (Šveits) hobusel Clooney 51, kolmas Peder Fredricson (Rootsi) hobusel Catch Me Not S. Just sama punt jagas lõpuks samas järjekorras ära ka poodiumikohad.

II vooru lõpp kujunes ülipingeliseks ning viimasena startinud Guerdat ja Alamo hüppasid tõke tõkkelt oma võidu poole. „Tahtsin anda endast parima ja sõitsin teist vooru tõke tõkke haaval. Ma ei lootnud võita ja seepärast on see võit minu jaoks nüüd seda erilisem,“ ütles Guerdat.

Steve Guerdat on hetkel maailma esiratsutaja ja 2012. a olümpiavõitja. See oli ratsanikule kolmas MK võit (eelmised 2015. ja 2016. a).