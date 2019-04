Meistrite liiga koha nimel võitlev Arsenal kaotas Evertonile

Liigatabelis langes Arsenal hetkel neljandale kohale, mis viiks endiselt meeskonna edasi Meistrite liigasse. Samas on Arsenali järel kohe Chelsea, kellel on kogutud võrdselt Arsenaliga 63 punkti. Lisaks on kuuendal kohal oleval Manchester Unitedil kogutud 61 punkti. Arsenali ees on Tottenham 64 punktiga. Liigat juhib Liverpool 82 punktiga, teisel kohal on Manchester City 80 punktiga.