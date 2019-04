Hispaania tippklubi peatreener põeb leukeemiat

Sevilla alistas täna Hispaania kõrgliigas 2:0 Real Valladolidi ning säilitas sellega lootuse mängida järgmisel aastal Meistrite liigas. Pärast kohtumise lõppu teatas 63-aastane Caparros, et tal on krooniline leukeemia.

Krooniline leukeemia on vähivorm, mis areneb aeglaselt ega vaja otseselt igapäevast ravi. Nii on ka Caparrosel võimalik treeneritööd jätkata ilma, et ta peaks pidevalt arstiabi vajama.