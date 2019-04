Parimaks eurooplaseks kerkinud Nurme täitis rekordjooksus maratoonari unistuse

«Hannoveri maratoni hommikul helistasin treener Markile (ameeriklasest treenerile Mark Mischile – toim) Coloradosse ja Harryle (Harry Lembergile – toim) Eestisse ning jagasin enne pikka jooksuvõistlust viimaseid infokilde. Mainisin ära, et mind on siin poputatud justkui kuninga kassi. Nimelt võistluskorraldajad andsid mulle isikliku hotellitoa, maksid reisi kinni, organiseerisid spordijoogid ja tagatipuks palkasid tempotegijagi,» muljetas 33-aastane Nurme oma blogi vahendusel .

«Igal inimesel omad vahendid, kuidas mõtte – ja tundemaailma korrigeerida. Minagi palvetasin, et seekord maksapisteid ei tuleks, nagu enamus minu maratonidel on olnud,» tunnistas Nurme.

«Tegemist on suure sammuga edasi minu maratonikarjääris. Kogu protsessi käigus õppisin palju uut ja näen kõvasti arenguruumi,» kirjutas Nurme. «Teine hea uudis on see, et näen üle nelja kuu kodumaad! See on hea auhind: kojusõit pikalt reisilt.»