Anett Kontaveit: mul on hea meel, et kõik liigub õiges suunas

«Muidugi see kõlab uhkelt, et oled Eesti kõigi aegade kõrgeimal kohal (eelmisel nädalal karjääri kõrgeimale 14. kohale kerkinud Kontaveit langes täna avaldatud maailma edetabelis ühe koha võrra – toim). Olen ka seda teistes intervjuudes öelnud, et tulemusi võib igatpidi võrrelda ja panna kõrvuti, aga edetabelikoht peegeldab tegelikult mängija taset, ükskõik, mil viisil need punktid on saavutatud. Raske on võrrelda, kumb on tähtsam, kas koht või tulemused. Muidugi tahaksin jõuda ka suure slämmi turniiridel kaugemale, aga olen alles 23-aastane ja mul on hea meel, et kõik liigub õiges suunas,» rääkis Kontaveit intervjuus portaalile Tennisnet.ee.