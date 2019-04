Meistrite liiga klubiga liitunud Dener Jaanimaa enne EM-valikmänge: olen valmis liidrirolli kandma

«Tulen koondisse väga hea tunde ja meeleoluga. Tervis on korras ja kõik on hästi. Sõlmisin hiljuti kaheaastase lepingu Meistrite liiga klubi Zaporožje HC Motoriga ning sellega seoses on mänguaeg Saksamaal veidi vähenenud. Aga see pole probleem, sest tunnen, et vorm on endiselt täiesti korralik,» rääkis 29-aastane mängumees.