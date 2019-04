Dina Ellermann täitis teistkordselt EM-i normi

Dina oli oma 11-aastase mära üle väga uhke ja õnnelik. „Seekord oli võistluse tase väga tugev, paljud võistlejad olid tulnud eesmärgiga täita nii EM-i kui ka OM-i normatiive,“ rääkis juba koduteel olev sportlane. „GP-skeem läks meil hästi, aga vabakavas lõikasin näppu, kallid vead tulid sisse. Donna Anna oli tõesti tubli, aga kindlasti on lihvimist veel palju.“ Dina sõnul suureneb neil Donna Annaga usaldus üksteise vastu ühe enam, aga kuna hobune on alles esimest aastat nii suurtel võistlustel osalemas, vajab ta veel sisseelamiseks aega. Samas naudib ta esinemist, kuigi läheb liiga sageli äksi täis. „Donna on suurtel võistlustel veel närviline, seepärast üritan talle alati platsiga tutvumiseks aega anda ja teha hommikuti kerge treeningu ette. Eriti galopis kipub ta veel kiirustama ja ei keskendu minule, nii on raske harjutusi teha. Samas on piaffeed ja traavipikendused need, mis tal hästi välja tulevad.“