Üle 40 tõstja jäi dopingureeglite rikkumise tõttu EMilt eemale

41 tõstjat 18 erinevast riigist pidid EMil võistlemisest suu puhtaks pühkima lihtsal põhjusel – tõstjad ei olnud WADA-le edastanud vajalikku informatsiooni enda asukoha kohta. Võistlejad on kohustatud andma WADA-le infot oma asukoha kohta ka võistlustevälisel ajal, et eile oleks võimalik sooritada dopinguproove.

Sportlaste endi sõnul on WADA süsteem aegunud ning seal on vägagi keeruline pidevalt informatsiooni edastada. Samas väitis WADA eestkõneleja, et neile ühtegi kaebust EMi eel ei esitatud, kuid nad on puudustest teadlikud ning töötavad süsteemi parandamise nimel.

Insidethegames vahendab, et Rahvusvaheline tõstmisliit (IWF) kinnitas, et sportlaste kaebuseid seoses halva süsteemiga arvesse ei võta, kuna see on sportlaste oma eksimus. Lisaks andis alaliit sportlastele ka hoiatuse seoses Tokyo olümpiamängudega, kust on võimalik sarnase eksimuse korral eemale jääda.