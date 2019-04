Liverpool soovib suvel meeskonda tuua Hazardit

Saksamaa väljaanne Kicker väitis, et Hazard soovib kindlasti suvel klubi vahetada ning on valmis ühinema Dortmundiga, kuid Belgia väljaanne DH väidab, et suurema tõenäosusega saab Hazardi uueks koduklubiks hoopis Liverpool.

DH väidab, et Liverpool on pakkumas Hazardi eest suuremat summat, kuid Dortmund seda teinud on ja see on peamiseks põhjuseks, miks hetkel Saksamaal mängiv poolkaitsja Inglismaale liikumas on. Väidetavalt tahab Mönchengladbach Hazardi eest saada ligi 40 miljonit eurot.