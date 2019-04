Red Bulli pealik Horner: Ferrari kütus lõhnab nagu greibimahl

Juba hooajaeelsetel testidel sai selgeks, et Ferrari mootorid on võrreldes konkurentidega paremas seisus. Väidetavalt on Ferrari edu nii Mercedese, Honda kui ka Renault' mootorite ees ligi 40 hobujõudu.

«Esiteks lõhnab näiteks Ferrari kütus nagu greibimahl,» lausus Red Bulli võidusõidu direktor Christian Horner intervjuus Saksamaa väljaandele Auto Motor und Sport.

«Me tegelikult lootsime hooaja alguses, et Rahvusvaheline Autoliit (FIA) on lahendanud kõik võimalikud «augud» mootorites. Täna teame, et Ferrari mootor on taas võrreldes teistega eelises nagu möödunudki aastal,» lausus Horner.