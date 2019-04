Video: vaata, kuidas M-Spordi mehhaanikud eestlase autol mootorit vahetasid

Check out @torn_ken's and @KauriPannas's car getting an engine swap and front end rebuild in under 30 seconds! The @msportltd boys nailed it 👌#JuniorWRC #WRC #TourdeCorse #FIA #Rally #Fit4Rally #Pirelli #PZero #WolfLubes #EngineSwap #Rallye #10000Corners @OfficialWRC pic.twitter.com/Gx63w2L307