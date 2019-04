Mäkinen kinnitas, et Toyota ehitab uut ralliautot

Muuhulgas WRC2 klassis võistlevatele R5 autodele on turg olemas ning sellest tahab oma osa saada ka Toyota. Näiteks Škoda Motorsport oli eelmise aasta lõpuks müünud kokku 282 R5 autot. Oma R5 mudel on olemas ka M-Spordil (Ford Fiesta – toim), Citroenil, Hyundail, Peugeot’l ning Volkswagenil. Neist Škoda ja M-Sport tulevad suvel välja uute R5 mudelitega.

Mäkinen kinnitas väljaandele rallit.fi, et ka Toyotal on valmimas R5 auto. Mis faasis auto valmimine on, seda soomlane veel ei avalikustanud.