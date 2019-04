Tõnis Sildaru: MM-kuld tuli närvilisemalt kui eemalt tundus

Kui tavapäraselt reisib perekond Sildaru mööda võistlusi üksinda, siis seekord on MMile sõitnud lisaks Sildarule veel kuus Eesti sportlast. «Väga äge, et eestlasi rohkem oli. Eks näis, kas järgmisel aastal hakkavad lumelaudurid MK-etappe ka kaasa tegema. Tore oleks, aga eks aeg näitab,» ütles Tõnis Sildaru.

Küsimusele, kas Tõnis Sildaru sai eestlastega ka mingil määral koostööd teha, vastas ta: «Ega ei saanud. Ühe võistlusega ei oskaks ka midagi välja tuua. Selleks, et kedagi aidata, peab tundma inimest, tema tehnikat ja taset. Kellegi aitamiseks oleks vaja pikemat perioodi.»

Kläppenis peetavatel juunioride MMil teeb Sildaru kaasa ka Big Airis, mille kvalifikatsioon on kavas 11. aprillil ning finaal 13. aprillil. «Kindlasti tuleb Big Airis selja taha vaadata. Üks-kaks tüdrukut suudavad teha kahekordset. See tuleb kindlasti tasavägine võistlus,» ütles Tõnis Sildaru.

Ühtlasi andis Tõnis Sildaru mõista, et tänane võistlus polnud sugugi pingevaba. «Võistlus oli närvesööv. Kunagi ei tea, millal võib eksimus sisse tulla. Eemalt tundus võib-olla kindel võit, aga ise olin küll närviline, et ega Kelly nüüd külge maha ei pane,» ütles treener ning avaldas, et näiteks soojendusel tema tütar kukkus.