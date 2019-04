F1-sarjas sõitev nooruk Russell: uued reeglid aitavad mul tervislikumalt elada

Russell on üks pikemaid sõitjad vormel 1 sarjas. Eelmisel aastal vormel 2 sarjas võidutsedes kaalus ta vaid 66 kilogrammi, kuid nüüdseks saab ta tänu vormel 1 sarjas loodud reeglile kaaluda ligi 73 kilogrammi.

Sellest hooajast alates on vormel 1 sarjas kasutusel reegel, mille järgi peab sõitja kaaluma 80 kilogrammi. Kui sõitja on sellest kergem, lisatakse autole lisakaalu nii palju, et 80 kg kokku tuleks.

«Selline reegel on väga positiivne. Ma olen palju tervislikum ning mul on tunduvalt rohkem energiat. Tunnen end palju paremini. Varasemalt pidin pidevalt oma kaalu üritamas all hoida, et suudaksin konkurentsis olla,» rääkis Russell Autospordile.

«Selline muutus oli vormel 1 sarjas vajalik. Aga arenguks on ruumi veel küll. Järgmise asjana tuleks teha ka masinate kokpitid standardsuuruses. Antud hetkel on selles osas eelis ikkagi veel väiksemat kasvu sõitjatel,» lausus Russell.

«Väiksemad sõitjad saavad masina juures panna asjad tunduvalt kitsamaks. Sa saad kasutada seda ruumi kavalalt ära, näiteks tuua radiaatorit lähemale. Vormel 2 ja vormel 3 sarjas on nüüdseks standardse kokpiti reegel kasutusel ja sellest on positiivne vastukaja,» seletas Russell.