Postimees TV: Alonso Indy 500 eel: võitmiseks peab ka võidusõit sinu välja valima

«No ma pean ennast autos mugavalt tundma. See on uus auto, uus tiim, istepositsioon, peatugi, pedaalid, juhitavus, ma arvan, et kõigi nende asjadega peame me tööd tegema. Ja meeskonna jaoks on tähtis, et me teeksime seda ühiselt ühise tiimina. Et kes täpselt mida meeskonnas teeb. Absoluutselt kõik on igaühe jaoks uus. Ütitame siin niipalju probleeme lahendada kui võimalik ja Indy 500ks valmis olla,» rääkis Alonso. Vaata täpsemalt videost.