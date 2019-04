Superklubisse siirduv Läti snaiper ohustab Eestit

Eesti koondis kogunes esmaspäeval ja on peatreener Thomas Sivertssoni sõnul mitu päeva kõvasti tööd teinud nii pallisaalis kui koosolekuteruumis. «Õnneks saabusid kõik 16 mängijat klubide juurest väga heas füüsilises seisus, nii et said sujuvalt töösse lülituda,» kinnitas 54-aastane rootslane.

«Alustasime rahulikult suure grupiga, sest paljudel palluritel olid nädalavahetusel mängud. Teisel päeval keskendusime juba detailidele väiksemates rühmades ja täna saame võtta ette nn. eriolukorrad – kuus viie vastu, seitse kuue vastu ja seda mõlematpidi. Oleme ka palju analüüsinud sügiseseid EM-mänge,» selgitas Sivertsson töörütmi.

«Sel korral on palju lihtsam, sest tunneme mängijatega juba üksteist ning nad teavad, mida oodata. Olen väga rahul, kuidas pallurid on treenerite ideed vastu võtnud ja usun, et saame nüüd teha järgmise väikse sammu edasi,» lisas Sivertsson, kelle tiimi kuuluvad veel Martin Noodla ja kaasmaalasest väravavahtide treener Janne Ekman.

Eesti neljapäevane vastane Läti alustas EM-valiksarja 21:27 kaotusega Sloveeniale, ent alistas siis kodusaalis Hollandi 29:25. Lätlaste suurim staar on kahtlemata Skopje Vardaris mängiv, hiljuti tugeva SEHA-liiga parimaks palluriks valitud Dainis Krištopans, kes suvel liitub Prantsusmaa suurklubi Pariisi Saint-Germainiga.

Lisaks 215-sentimeetri pikkusele Krištopansile on meeskonnas ka Saksamaa Bundesliga klubis SC DHfK Lepizig tegutsev Aivis Jurdžs ja hetkel 17 väravaga kogu EM-valiksarja snaiprite tabeli teisel astmel paiknev Maris Veršakovs, kes klubikäsipalli mängib Saksamaa kolmandas liigas TGS Pforzheimis.

«Need kolm mainitud meest moodustavad Läti tagaliini, mis arusaadavalt kujutab meie jaoks suurimat ohtu. Peame leidma lahendused, et neid peatada, aga kuigi Krištopans on loomulikult suur staar, on tema ümber kogenud ja väga tugev meeskond. Õnneks on neil ka nõrkusi ja neid püüame omakorda ära kasutada,» lausus Eesti koondise peatreener.

Lätil jääb eemale vigastatud kapten ja põhijoonemängija Ingars Dude ning tema asendaja Egils Politerski on traumaga kimpus. «Muidugi on see lätlastele kaotus, aga puudub ju meilgi võtmemängija Mait Patraili näol. Ja endise joonemängijana võin öelda, et meie positsioonilt ei tee üksi mängu ära, seega tuleb suurem oht ikka Läti tagaliinist,» hindas Sivertsson.