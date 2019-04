Otseblogi: Ajax alustas teist poolaega kauni viigiväravaga

Ajaxil on üle tüki aja käsil jälle unustamatu hooaeg ning neil on võimalik püüda koguni kolme karikat. Peale Meistrite liiga on nad kõrges mängus koduses meistrisarjas Eredivisies, kus Amsterdami meeskond on viis vooru enne lõppu liidripositsioonil ning 5. mail kohtub Ajax Hollandi karikafinaalis Willem II meeskonnaga.