Andrei Ojamets: läksime tühja koha pealt krampi

«Kaks esimest geimi olid mängumoodi, aga kolmanda geimi alguse ärakukkumist on raske seletada. Ei oodanud, et tühja koha pealt nii krampi lähme. Alustasime seda geimi nii tuimalt. Esimese kahe geimi järel oli kõik ju korras. Me ei mänginud esimest kahte geimi kaitses ülihästi, aga edasi jäime kaitses lihtsalt seisma. Pärnu mängis vastupidi kaitses hästi. Eks kaitsemäng näitab ka võistkonna tahet ja valmisolekut. See mäng on küll ajalugu, aga sellist suhtumist me järgmiseks mänguks lubada ei saa. Oleksime võinud ka 0:3 kaotada, aga võitluslikult. Täna me kaks geimi lihtsalt seisime,» ütles Ojamets.